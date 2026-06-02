Мединский предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников

Обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, России необходима планово-капиталистическая модель образования. То есть «за образование обязательно кто-то должен платить», пояснил Мединский.

«Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — уточнил помощник президента.

Если обучение в вузе оплачивает предприятие, то оно в будущем является работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, в которых выпускники будут обязаны отработать после завершения обучения. Подобная модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах, добавил он.

Экономист Наталья Иванова в беседе с с «Газетой.Ru» в свою очередь рассказала, реально ли поступить на бюджет без высоких баллов в 2026 году. Эксперт напомнила, что в 2026/27 учебном году государство выделяет столько же бюджетных мест, что и в предыдущие годы, но распределяются они иначе. Больше мест отдано на инженерные, сельскохозяйственные, медицинские и естественнонаучные направления. Поэтому даже с результатом 180+ баллов за три предмета ЕГЭ (в среднем 60 баллов за экзамен) можно поступить на бюджет. Для этого нужно понимать географические и профильные закономерности распределения проходных баллов.

Ранее в Госдуме предложили сделать первое высшее образование бесплатным для всех.

 
