Двум произведениям Пушкина уделят время на повторение в школьной программе

Кравцов: «Евгения Онегина» и «Капитанскую дочку» будут повторять в 10-11 классах
Произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» впервые включены в школьную программу 10-11 классов как обязательные для повторения. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

По его словам, старшеклассники вернутся к ключевым произведениям классика русской литературы для систематизации и углубления знаний.

Кравцов также сообщил, что Минпросвещения утвердило список летней литературы для внеклассного чтения. В него в том числе вошли современные книги патриотической направленности о родине и подвигах героев специальной военной операции (СВО). В качестве примеров министр привел сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».

До этого президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, сколько детей сейчас читают отечественную литературу. По его словам, если 5, 7, 10 лет назад дети в основном читали «Гарри Поттера» и другие английские или американские книги, то сегодня 80% ребят предпочитают произведения отечественных писателей.

Ранее были названы 100 лучших детских книг России.

 
