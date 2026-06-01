Названы 100 лучших детских книг России

Детские писатели, книгоиздатели, редакторы и критики назвали 100 лучших детских книг, которые были изданы за последние пять лет в России. Рейтинг составил kp.ru совместно с Союзом писателей России.

Эксперты назвали три лучшие, по своему мнению, детские книги российских или зарубежных авторов. При этом в рейтинге были упомянуты произведения, ориентированные на детей и подростков любого возраста.

В топ-29 лучших книг для детей 0+ лет вошли «100 окошек - открывай ка!» (иллюстрации Тони Вульфа), «Жили-были прищепки» Авериной Марьям, «Еня и Еля. Растем вместе» Гончаровой Анны, «Якоб - лучший друг Конни» (серия) Гримм Сандры и другие. Среди лучших произведений для читателей 6+ оказались «Аленький цветочек» Аксакова Сергея, «Зверюшкина азбука» Барского Кирилла, «Вокруг света с кошками. География в конвертах» Бутенко Ирины и еще 22 книги.

Лучшими произведениями для детей 12+ стали «Башкирские народные сказки и легенды», «Шкатулка Шульгана» Абдеевой Гульшат, «Лабиринт Агелены» Амраевой Аделии и другие. Также был составлен рейтинг для читателей 16+, в котором упомянуты «Загадка планеты Терра» Аслановой Юлии, «Таракан из Руанды» Бисеровой Ульяны, «Облачный полк» Веркина Эдуарда и еще 17 книг.

