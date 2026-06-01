Степашин рассказал, сколько детей читают отечественную литературу

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин рассказал, сколько детей сейчас читают отечественную литературу. Его цитирует ТАСС.

По словам Степашина, 5, 7, 10 лет назад дети в основном читали «Гарри Поттера» и другие английские или американские книги.

«Сегодня 80% детей читают произведения отечественных писателей — не только классиков, которых в свое время читал и я», — заявил он.

Степашин объяснил это тем, что современные писатели пишут замечательно и качественно издаются.

«Такого не было в моем детстве: две-три картинки в лучшем случае», — констатировал он.

Также на церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы председатель правительства РФ Михаил Мишустин признал, что цифровизация снизила спрос на книги и сократила число книжных магазинов.

