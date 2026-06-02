В список школьной литературы на лето вошли произведения об СВО

Министерство просвещения России утвердило список летней литературы для внеклассного чтения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции», — рассказал министр просвещения во время заседания совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

В качестве примеров литературы патриотической направленности Кравцов привел сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».

До этого ведомство разработало единый учебник по физической культуре для школ. По словам министра просвещения, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физической культуры не менее важен, чем дисциплины, входящие в Единый государственный экзамен.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.

 
