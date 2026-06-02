Врач назвала распространенные ошибки родителей при общении с подростком

При общении с подростком, который столкнулся с периодом пубертата, родители зачастую совершают две распространенные ошибки. Взрослые начинают пытаться тотально контролировать ребенка и обесценивают его чувства. Об этом газете «Известия» рассказала врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дари Раднаева.

По словам специалиста, обесценивание проблем и чувств подростка разрушают его доверие к родителям и заставляют закрываться в себе. Взрослым важно придерживаться авторитетного стиля воспитания, в котором сочетаются поддержка и предоставление разумной свободы.

«Авторитет сохраняется не через гиперконтроль, а через принятие, доверие и разумную свободу. Подросток должен чувствовать: «Я могу самостоятельно проживать этот этап, но родители рядом и поддержат в трудную минуту». Это и есть настоящий авторитет», — объяснила психолог.

Эксперт добавил, что необходимо мягко привлекать подростка к совместным занятиям, которые будут интересны именно ему. Рекомендуется проявлять искренний интерес к увлечениям ребенка, в том числе к блогингу, видеоиграм и мемам.

Коррекционный педагог, детский и семейный психолог Мария Тодорова до этого говорила, что ранняя трудовая занятость помогает подросткам от 12 лет осознать ценность денег. Специалист подчеркнула, что основы финансовой грамотности ребенок начинает понимать уже в 6-7 лет.

