Психолог оценила влияние трудовой занятости подростков на учебу

Ранняя трудовая занятость помогает подросткам от 12 лет осознать ценность денег. Однако работу в таком возрасте крайне трудно совмещать с учебным процессом. Об этом газете «Известия» рассказала коррекционный педагог, детский и семейный психолог Мария Тодорова.

По словам специалиста, основы финансовой грамотности ребенок начинает понимать уже в 6-7 лет. При этом временные подработки во время каникул помогают ученику понять ценность денег. Благодаря трудовому опыту школьные знания обретают практический смысл, а подросток учится ответственности, пунктуальности и навыкам общения.

Однако в 12 лет полноценную работу трудно совмещать с качественным обучением, которое является приоритетной задачей. Психолог предупредила, что ранняя занятость может начать конкурировать с образовательным процессом и возрастными потребностями подростка.

Тем детям, которые хотят работать, эксперт посоветовала отдавать предпочтение безопасной деятельности, такой как участие в волонтерских проектах и различные творческие задания. При этом главным признаком готовности к такому образу жизни становится способность школьника самостоятельно планировать свое время и принимать обратную связь.

«Безусловно, существует риск, что ранняя занятость негативно скажется на успеваемости. Это происходит тогда, когда работа начинает конкурировать с учебой, отдыхом и возрастными потребностями ребенка», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что трудовой опыт стать дополнительной мотивацией к обучению. При работе с реальными задачами подросток начинает понимать, для чего нужны знания по русскому и иностранным языкам, математике и другим предметам.

Ранее стало известно, что больше половины россиян поддерживают идею разрешить школьникам работать с 12 лет.