Российские подростки начали менять рынок труда

Ura.ru: в Свердловской области каждое 20-е резюме разместили подростки до 18 лет

Каждое 20-е резюме в Свердловской области разместили подростки от 14 до 18 лет. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе hh.ru.

По данным аналитиков, доля резюме подростков достигла 5% от всех активных в регионе. С начала года юные соискатели создали или обновили 29 тысяч анкет. Большинство (94%) хотят работать в офисе или на производственной площадке. Еще 15% подростков рассматривают удаленную занятость, 3% — гибридный формат, а 2% — разъездной характер работы.

Самые популярные профессии у несовершеннолетних, официант-бариста, упаковщик/комплектовщик, разнорабочий. Также многие подростки готовы рассмотреть широкий круг предложений для начинающих специалистов.

Кроме Свердловской области наибольшая активность среди юных соискателей зафиксирована в Челябинской, Тюменской областях, а также в ХМАО — Югра, Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

До этого детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить до 12 лет возраст, с которого подростки могут начинать подрабатывать на летних каникулах. По ее словам, подростки стремятся быть занятыми и хотят иметь собственный заработок, пусть даже небольшой и не на весь летний период. При этом она указала, что сейчас предоставить такую возможность всем желающим пока не удается.

Согласно действующему федеральному законодательству, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет при условии получения общего образования, а с 16 лет оформление возможно на общих основаниях.

