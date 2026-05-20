Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине летом

Россиянам, которые хотят сэкономить на бензине летом, стоит начать с поиска ближайших дешевых заправок на агрегаторах цен. Самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с большим трафиком, причем цена может значительно отличаться между станциями одной сети. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

«Не ленитесь участвовать в программах лояльности, чтобы «ловить» по ним дополнительные скидки. Держите на всякий случай несколько карт с кешбэком, чтобы чаще выбирать категорию «топливо». Некоторые банки дают дополнительный возврат на заправки. Иногда нужно выполнить определенные условия для получения специальной цены, так что всегда спрашивайте кассиров про действующие акции. Проверяйте цены на чеке и количество литров, потому что техника или человек могут ошибиться. Заведите за правило перед каждым сезоном проверять содержимое багажника», — отметил Липовицкий.

По его словам, лишние вещи постепенно увеличивают расход: чем больше пробег, тем выше переплата за лишний груз. Каждые 50 кг увеличивают расход примерно на 2%, предупредил Липовицкий. Отделить нужное от всего остального поможет органайзер, сказал эксперт. Он посоветовал сложить в органайзер канистру масла, омывающую жидкость, простой набор инструментов, огнетушитель, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и аптечку. Все, что не поместилось в сумку, лучше выложить, призвал Липовицкий.

Он добавил, что кофр на крыше, даже если он заявляется как аэродинамический, хорошо поднимает аппетиты мотора. Без особой необходимости с ним лучше не ездить, рекомендовал эксперт.

По его словам, активное вождение с резкими стартами и торможениями заметно увеличивает расход, причем это касается любых машин: больших внедорожников и малолитражек. Придется переучивать себя на сдержанную езду, если хотите сэкономить, сказал эксперт.

«Чаще используйте круиз-контроль для оптимальных оборотов мотора. Лучшая скорость за городом на большинстве автомобилей не больше 110–120 км/ч.

Перед дальней поездкой попробуйте заранее просчитать оптимальный маршрут и время, чтобы меньше стоять в пробках. Иногда лучше выехать на час раньше или позже, чтобы выиграть больше по итогу поездки», — призвал Липовицкий.

Он также рекомендовал смотреть на плотность движения по своим регулярным маршрутам — может быть полезно скорректировать привычный график даже на полчаса, чтобы не терять время (и горючее) в пробках.

Липовицкий посоветовал вовремя проводить техническое обслуживание машины: забитые фильтры или изношенные свечи могут стать причиной неполного сгорания топлива. Помимо вреда мотору, это неминуемо увеличивает расход, предупредил эксперт.

Он заключил, что кондиционер дополнительно нагружает мотор и увеличивает расход примерно на 0,5 л каждые 100 км. Получается ощутимая прибавка, особенно в перспективе большого пробега, посетовал Липовицкий. По его словам, тут уже придется выбирать между собственным комфортом и бюджетом, но в некоторых случаях дешевле обойдется приоткрытое окно.

