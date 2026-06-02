Школьнику стало плохо на ЕГЭ в Тюмени, его госпитализировали

В Тюмени школьнику стало плохо на ЕГЭ, его госпитализировали

В Тюмени подростку стало плохо во время ЕГЭ, его увезли в больницу. Об этом сообщает 72.RU.

Инцидент произошел 1 июня в школе №40 на улице Профсоюзной, где проходили ЕГЭ по химии и истории. По словам очевидцев, детей перед экзаменом около 40 минут продержали на улице. Позже в холле скопились огромные очереди, регистрация затянулась еще на 40 минут. Многим подросткам стало плохо, родители выпускников раскритиковали организацию экзаменов.

Одному из подростков потребовалась медицинская помощь. Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели школьника и доставили его в больницу.

Подробной информации о состоянии подростка не поступал. Известно лишь то, что теперь ему придется пересдавать экзамен в резервный день.

