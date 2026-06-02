Названы места с аномальной погодой в России

Синоптик Паршина: Аномалии ожидаются в ХМАО и на Алтае
Аномалии с погодой на этой неделе в России ожидаются в Алтайском крае, Ханты-Мансийском округе (ХМАО), Бурятии, Забайкальском крае, Волгоградской и Мурманской областях. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Аномальная жара 2 и 3 июня ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Температура там будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до +23-28°C. До 5 июня в Алтайском крае будет аномально жарко с температурой до +30°C и более. 5-6 июня в Мурманской области ожидается температура на 4-8 градусов выше нормы — днем там ожидается плюс +15-20°C.

Понижение температуры ниже нормы будет в Забайкальском крае и в Бурятии, а также в Волгоградской области. Со 2 по 3 июня в Бурятии и Забайкальском крае погода ожидается ниже нормы на 4-6 градусов, с заморозками в ночное время суток. В Волгоградской области 2 июня — +17-22°C, что на 6 градусов ниже нормы.

Теплая погода без осадков и температура воздуха до +20°C прогнозируются 2 июня в Москве.

Ранее россиянам объяснили, как резкие изменения погоды влияют на организм.

 
