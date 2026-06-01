Москву накроет волной тепла выше климатической нормы

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве будет теплее нормы на полтора градуса
В столичном регионе восстанавливается погода, к выходным температура воздуха перешагнет за климатическую норму и превысит ее на 1,5 градуса. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее прогнозу, с вторника до четверга ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +10 до +12 градусов в столице и от +7 до +12 градусов по области. В четверг ночью потеплеет уже до +12…+14 градусов, в области – до +9…+14 градусов.

Также заметно теплее станет и днем. Завтра, 2 июня, прогнозируется от +19 до +21 градуса в Москве, в среду ожидается от +22 до +24 градусов, а в четверг будет еще теплее – от +23 до +25 градусов.

При этом рабочая неделя может завершиться небольшими дождями, однако при этом сохранится теплая погода.

«Дневная температура +21…+26 градусов. То есть температура воздуха уже к выходным будет превышать климатическую норму где-то на 1,5 градуса», — заключила Позднякова.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Центральной России.

 
