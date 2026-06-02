Режим НМУ ввели в ряде населенных пунктов Красноярского края

В округах Красноярского края ввели режим «черного неба»
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим «черного неба», объявлен в нескольких округах Красноярского края, а также в Красноярске до вечера 3 июня. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ ожидается с 19:00 (15:00 мск) 2 июня до 19:00 следующего дня на территории 31 населенного пункта.

Также режим НМУ введен в городах - Красноярск, Железногорск, Дивногорск и Зеленогорск.

Синоптики прогнозируют 2 и 3 июня на территории Красноярска жаркую и безветренную погоду. Температура воздуха днем составит +25°C.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе погода в столичном регионе будет постепенно улучшаться, воздух начнет заметно прогреваться. Грозы не исключены, но они будут несильные. По ее словам, к 3–4 июня в столице потеплеет до +20…+25 градусов, что уже близко к климатической норме.

