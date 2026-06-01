«Немножко погремит»: москвичам рассказали о погоде в начале июня

Синоптик Позднякова: в Москве на этой неделе будут грозы и до +25 градусов

На этой неделе погода в столичном регионе будет постепенно улучшаться, воздух начнет заметно прогреваться. Грозы не исключены, но они будут несильные, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, к 3–4 июня в столице потеплеет до +20…+25 градусов, что уже близко к климатической норме. В то же время это не исключит пасмурную погоду – периодически будет моросить дождь, в том числе кратковременные дожди пройдут сегодня и завтра. В среду, 3 июня, и в пятницу, 5 июня, осадков не ожидается.

В целом, по словам Поздняковой, погода в столичном регионе останется неустойчивой, на фоне чего не исключена вероятность гроз.

«Грозы при такой ситуации бывают тихими — погремит немножко, дождём прольёт, и всё — солнце проглянет. Следующая порция гроз и осадков наступает через два часа», — заключила синоптик.

Синоптики ранее рассказали, каким будет лето в Центральной России.