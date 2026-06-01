Синоптики рассказали, каким будет лето в Центральной России

Тишковец: погода в Центральной России в июне будет соответствовать норме

В Центральной России погода в июне будет в пределах температурной климатической нормы. Об этом в своем Telegam-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме и норме осадков, которая составляет 77 мм», — написал он.

По словам синоптика, в Москве в июне дневная температурная норма составляет +21,7°C, а ночная — +11,5°C.

Что касается большей части европейской России, то первый летний месяц тоже не выйдет за пределы нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье. Здесь температура будет на 1-3 градуса выше нормы.

До этого Тишковец сообщил, что в Москве в четверг, пятницу и воскресенье ожидается дождь с грозой. Он отметил, что большую часть недели в столице будет преобладать солнечная и сухая погода в пределах от 18 до 23°C, а к выходным воздух прогреется до +25°C.

Ранее в Сочи в последний день весны выпал снег.