Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Синоптики рассказали, каким будет лето в Центральной России

Тишковец: погода в Центральной России в июне будет соответствовать норме
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Центральной России погода в июне будет в пределах температурной климатической нормы. Об этом в своем Telegam-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июнь в Центральной России будет нормальным — то есть примерно соответствовать температурной климатической норме и норме осадков, которая составляет 77 мм», — написал он.

По словам синоптика, в Москве в июне дневная температурная норма составляет +21,7°C, а ночная — +11,5°C.

Что касается большей части европейской России, то первый летний месяц тоже не выйдет за пределы нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье. Здесь температура будет на 1-3 градуса выше нормы.

До этого Тишковец сообщил, что в Москве в четверг, пятницу и воскресенье ожидается дождь с грозой. Он отметил, что большую часть недели в столице будет преобладать солнечная и сухая погода в пределах от 18 до 23°C, а к выходным воздух прогреется до +25°C.

Ранее в Сочи в последний день весны выпал снег.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!