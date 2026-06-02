Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация: в аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты
Работа аэропорта Пулково возобновлена на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что ограничения, введенные 2 июня в 10:52 по московскому времени были необходимы для обеспечения безопасности судов.

31 мая ограничения на полеты вводились сразу в нескольких городах — в аэропортах Ижевска, Махачкалы, Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Они действовали чуть более двух часов. Аналогичные меры также действовали в Геленджике и Сочи. Ограничения там продлились час.

Ранее В Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии.

 
