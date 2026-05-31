В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту города Ижевска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Ижевск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Чаще всего такие ограничения вводят во время режима опасности атаки БПЛА в регионе.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

