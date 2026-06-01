Стало известно, сколько школьников будут работать летом

Большинство (61%) опрошенных школьников в возрасте от 14 до 18 лет собираются работать этим летом. В прошлом году лишь 43% активно интересовались подработкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

Около 50% подростков готовы работать все это лето, чтобы максимально заработать. 34% собираются найти работу на один месяц, оставшиеся назвали оптимальным два месяца работы и один месяц отдыха. 

Показания по ожидаемому доходу у школьников в среднем в два-три раза ниже, чем в категории 18+. Около 41% хотели бы в месяц получать 100 тыс. рублей, 32% — 50–100 тыс. рублей, 24% — 30–50 тыс. рублей, 11% — до 30 тыс. рублей. При этом средний реальный заработок подростков в прошлом году был на уровне 37 тыс. рублей в месяц, в этом году он увеличится на 10–15%. 

На вопрос, сколько денег в месяц нужно молодым людям, 57% подростков ответили, что им хватит 70 тыс. рублей в месяц для счастья, при этом их родители (то есть уже более взрослая аудитория) назвала сумму в 200–500 тыс. рублей. 

Чаще всего подростки ищут вакансии, не требующие дополнительных навыков и знаний, но при этом со свободным графиком — курьеров, промоутеров, билетеров, упаковщиков на складе, сотрудников кол-центров, помощников, специалистов по выкладке товаров в магазине. Кроме того, многие пробуют себе в педагогике и дизайне. 

«Тренд на работу подростков обусловлен совокупностью факторов. Во-первых, оказала влияние общая тенденция в части перехода к режиму экономии, что отразилось на объеме карманных средств у молодежи. Во-вторых, подростки хотят приобрести желаемую вещь, и с учетом сокращения карманных денег сделать это представляется возможным лишь с использованием дополнительных средств. В-третьих, родители заинтересованы в том, чтобы у детей появилась понимание, что «деньги — это труд», — отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В опросе приняли участие более 4 тыс. подростков.

Ранее в Госдуме засомневались, что 12-летним детям нужно работать летом.

 
