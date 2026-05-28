В России предложили снизить возраст трудоустройства детей

Детский омбудсмен Ярославская предложила разрешить подросткам работать с 12 лет
Григорий Сысоев/ РИА Новости

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого подростки могут начинать подрабатывать, до 12 лет. Об этом она заявила на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул», пишет РИА Новости.

По словам Ярославской, вопрос подростковой занятости требует пересмотра федерального трудового законодательства. Она отметила, что во время общения с подростками выясняется, что многие дети уже с 12 лет хотят работать на летних каникулах.

Омбудсмен подчеркнула, что московские подростки стремятся быть занятыми и хотят иметь собственный заработок, пусть даже небольшой и не на весь летний период. При этом она указала, что сейчас предоставить такую возможность всем желающим пока не удается.

Согласно действующему федеральному законодательству, легкий труд разрешен с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подростки могут с 15 лет при условии получения общего образования, а с 16 лет оформление возможно на общих основаниях.

Ранее мошенники использовали схему обмана подростков, предлагая им фейковую подработку на лето.

 
