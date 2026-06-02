Стюардесса подпрыгнула к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо борта

Пять человек получили травмы во время полета на борту авиакомпании Eurowings — он столкнулся с турбулентностью, которая была вызвана мимо летящим пассажирским самолетом Emirates. Об этом сообщает издание The Aviation Herald.

Это произошло 30 мая на рейсе из Родоса (Греция) в немецкий Кельн. Во время набора высоты самолет с 157 пассажирами на борту попал в зону турбулентности от другого пассажирского лайнера, направляющегося из Дубая (ОАЭ) в Лондон, — он находился в 14 км впереди.

Стюардесса из-за сильной тряски подлетела к потолку. Пилоты сразу же прервали набор высоты, и Airbus A320 начал резко снижаться, продолжая путь в Кельн. В Германии пассажиров встретили медработники. Всем пострадавшим оказали помощь на месте, затем их госпитализировали.

По информации компании Eurowings, причиной турбулентности были вихревые следы, образующиеся на крыльях крупных лайнеров. Если следующий за самолетом лайнер попадает в них, его сильно раскачивает, пилоты даже могут потерять управление.

