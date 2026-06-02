Пассажирка погибла, упав с трапа при выходе из самолета

Daily Mail: в Бразилии женщина упала с трапа при выходе из самолета и погибла

В Бразилии 72-летняя женщина погибла после падения с трапа самолета при высадке в аэропорту, пишет Daily Mail.

Женщина прилетела рейсом авиакомпании Latam из города Рибейран-Прету в аэропорт Конгоньяс — один из крупнейших аэропортов Сан-Паулу. По предварительным данным, она потеряла равновесие во время спуска по трапу и упала.

На месте ей оказали первую помощь, после чего срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали серьезную травму головы и внутричерепное кровотечение.

Несмотря на усилия медиков, спустя два дня женщина скончалась в больнице Сан-Паулу. В авиакомпании Latam выразили соболезнования семье погибшей и заявили, что после происшествия действовали в соответствии со всеми установленными протоколами безопасности.

