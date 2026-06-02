Россиянам представили премьеру документального фильма «Спасая из Красноармейска». Картина, опубликованная на сайте RT.Док, рассказывает об эвакуации мирных жителей города. Для съемок в Красноармейск (украинское название – Покровск) отправились корреспонденты RT .

Главными героями картины стали военные полицейские и простые солдаты, задействованные в спасении граждан . В их беседах с местными жителями прослеживается главный трагизм судеб людей, которые не могут остаться жить в своем родном городе, но и тяжело решаются на то, чтобы уехать и бросить могилы близких.

Фильм затрагивает жизни тысяч людей, которые больше года прятались в подвалах и руинах, жили под постоянными обстрелами, ударами артиллерии и взрывами мин, ожидая прихода российских солдат. Каждый день они продолжают сталкиваться с угрозой новых ударов ВСУ , от которых страдают не только военные, но и мирные граждане.

Картина также раскрывает судьбу трагически погибшего бойца спецназа Николая Шарапова (позывной – Велес ), который организовал в городе работу съёмочной группы, но не смог пережить последний день съемок.

До этого стало известно о помощи жителя Красноармейска российским военным. Как рассказал штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный, житель Красноармейска больше месяца скрывал раненых российских солдат. По словам Присяжного , он сам был одним из трёх спасённых российских бойцов. Благодаря помощи горожанина всех раненых бойцов удалось эвакуировать, несмотря на то, что дом мужчины находился всего в нескольких десятках метров от украинских позиций.

