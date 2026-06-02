Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Вышла премьера документальной картины об эвакуации жителей Красноармейска

RT представил документальный фильм об эвакуации мирных жителей Красноармейска
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам представили премьеру документального фильма «Спасая из Красноармейска». Картина, опубликованная на сайте RT.Док, рассказывает об эвакуации мирных жителей города. Для съемок в Красноармейск (украинское название – Покровск) отправились корреспонденты RT .

Главными героями картины стали военные полицейские и простые солдаты, задействованные в спасении граждан . В их беседах с местными жителями прослеживается главный трагизм судеб людей, которые не могут остаться жить в своем родном городе, но и тяжело решаются на то, чтобы уехать и бросить могилы близких.

Фильм затрагивает жизни тысяч людей, которые больше года прятались в подвалах и руинах, жили под постоянными обстрелами, ударами артиллерии и взрывами мин, ожидая прихода российских солдат. Каждый день они продолжают сталкиваться с угрозой новых ударов ВСУ , от которых страдают не только военные, но и мирные граждане.

Картина также раскрывает судьбу трагически погибшего бойца спецназа Николая Шарапова (позывной – Велес ), который организовал в городе работу съёмочной группы, но не смог пережить последний день съемок.

Посмотреть документальный фильм «Спасая из Красноармейска» можно на сайте RT.Док.

До этого стало известно о помощи жителя Красноармейска российским военным. Как рассказал штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный, житель Красноармейска больше месяца скрывал раненых российских солдат. По словам Присяжного , он сам был одним из трёх спасённых российских бойцов. Благодаря помощи горожанина всех раненых бойцов удалось эвакуировать, несмотря на то, что дом мужчины находился всего в нескольких десятках метров от украинских позиций.

Ранее российским зрителям представили вторую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын ».

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!