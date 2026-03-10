Размер шрифта
Российским зрителям представили вторую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын»

RT выпустил продолжение фильма, посвященного матерям участников СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

На RT вышла вторая часть документального фильма «Сильные духом. Мама и сын», посвященного матерям бойцов, участвующих в военной спецоперации. Картина продолжает историю женщины по имени Ольга, которая разыскивает своего сына Никиту, героя СВО.

История женщины продолжается рассказом о том, как 11 января она узнала о найденном сыне, и впереди ей предстоит пройти через самый тяжелый опыт – похороны. Рассказывая о своем ребенке, Ольга отметила, что при жизни у него было много планов на будущее.

«Он говорил об этом: что он вернётся, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением, с ребятами его поколения, как доносить эти смыслы», — рассказала героиня фильма, добавив, что Никита хотел после возвращения заняться освещением того, как западные НКО влияют на молодежь, подменяя понятия, как работают оппозиционные блогеры.

Проститься с бойцом прибыл его сослуживец, который в прошлом был росгвардейцем. Он рассказал женщине и съемочной группе о том, как они с Никитой воевали плечом к плечу.

Напомним, премьера фильма «Сильные духом. Мама и сын» состоялась в начале марта. В ней рассказывалось об опыте женщине, которая долгие месяцы прикладывала усилия, чтобы найти своего без вести пропавшего сына. Также в рамках проекта на телеканале вышли другие фильмы серии, включая ленту «Сильные духом. Белый свет», которая рассказывает о военных с позывными Бобр, Юга и Хабарик, потерявших из-за ранений на СВО зрение. Также в середине января россиянам представили фильм «Жены. Сильные духом», посвященный женщинам, помогающим бойцам военной спецоперации в восстановлении и реабилитации после ранений.

Ранее россиянам показали документальный фильм о героях-контрактниках.

 
