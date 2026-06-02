Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россиянин пошутил про бомбу, чтобы переночевать в отделе полиции, но получил срок

Забайкалец сказал про бомбу, чтобы переночевать в полиции, но сел в колонию
Виталий Аньков/РИА Новости

В Забайкальском крае местный житель пошутил про бомбу, чтобы переночевать в полиции, но получил два года колонии. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов в «Максе».

Как уточняется, фигурант был неоднократно судим. Так, житель Могочинского района расстроился из-за потери родственника, выпил и не хотел идти домой, где его ждала сожительнице.

«Выход нашел неординарный: он решил переночевать в КПЗ. Реализовывая свой план, мужчина пришел в дежурную часть МВД и сообщил, что заложил бомбу в магазин. Его желание сбылось в гораздо больших масштабах, чем он хотел», — говорится в сообщении.

Забайкальца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), назначив ему два года колонии строгого режима.

До этого в Ставропольском крае семь подростков стали фигурантами уголовного дело о несообщении о преступлении. Как рассказали в ведомстве, в прошлом году 21-летнему подозреваемому и остальным фигурантам в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и вербовке. При этом подозреваемые не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!