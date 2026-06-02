Россиянин пошутил про бомбу, чтобы переночевать в отделе полиции, но получил срок

Забайкалец сказал про бомбу, чтобы переночевать в полиции, но сел в колонию

В Забайкальском крае местный житель пошутил про бомбу, чтобы переночевать в полиции, но получил два года колонии. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов в «Максе».

Как уточняется, фигурант был неоднократно судим. Так, житель Могочинского района расстроился из-за потери родственника, выпил и не хотел идти домой, где его ждала сожительнице.

«Выход нашел неординарный: он решил переночевать в КПЗ. Реализовывая свой план, мужчина пришел в дежурную часть МВД и сообщил, что заложил бомбу в магазин. Его желание сбылось в гораздо больших масштабах, чем он хотел», — говорится в сообщении.

Забайкальца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), назначив ему два года колонии строгого режима.

До этого в Ставропольском крае семь подростков стали фигурантами уголовного дело о несообщении о преступлении. Как рассказали в ведомстве, в прошлом году 21-летнему подозреваемому и остальным фигурантам в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и вербовке. При этом подозреваемые не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта.