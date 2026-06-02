Лебедь прогнал полуголого мужчину с пруда в Москве

В Москве лебедь прогнал полуголого купавшегося мужчину с Большого Патриаршего пруда. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Мужчина разделся до трусов и на глазах у гуляющих людей полез в водоем. Наперерез ему почти сразу выдвинулся лебедь. Птица начала агрессивно теснить жителя российской столицы обратно к берегу. Доплыв до нарушителя, лебедь ущипнул его, чтобы прогнать со своей территории. После этого мужчина вылез на сушу.

В результате инцидента лебедь не пострадал. Мужчине грозит штраф, поскольку купание на Патриарших прудах не разрешено.

До этого сообщалось, что в Симферополе специалисты учреждения «Парки столицы» спасли лебедя, который пострадал из-за неправильного питания. Лебедь находился в критическом состоянии, птица почти не реагировала на внешние раздражители, не могла встать на лапы и едва подавала признаки жизни. Ветврачи выхаживали животное две недели. Спасенного лебедя вернули обратно на пруд.

Ранее ветврач предостерег от попыток выходить раненое дикое животное самостоятельно.