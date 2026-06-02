Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Лебедь прогнал полуголого мужчину с пруда в Москве

Лебедь прогнал купавшегося мужчину с Большого Патриаршего пруда в Москве

В Москве лебедь прогнал полуголого купавшегося мужчину с Большого Патриаршего пруда. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Мужчина разделся до трусов и на глазах у гуляющих людей полез в водоем. Наперерез ему почти сразу выдвинулся лебедь. Птица начала агрессивно теснить жителя российской столицы обратно к берегу. Доплыв до нарушителя, лебедь ущипнул его, чтобы прогнать со своей территории. После этого мужчина вылез на сушу.

В результате инцидента лебедь не пострадал. Мужчине грозит штраф, поскольку купание на Патриарших прудах не разрешено.

До этого сообщалось, что в Симферополе специалисты учреждения «Парки столицы» спасли лебедя, который пострадал из-за неправильного питания. Лебедь находился в критическом состоянии, птица почти не реагировала на внешние раздражители, не могла встать на лапы и едва подавала признаки жизни. Ветврачи выхаживали животное две недели. Спасенного лебедя вернули обратно на пруд.

Ранее ветврач предостерег от попыток выходить раненое дикое животное самостоятельно.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!