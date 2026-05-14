В Крыму туристы закормили лебедя хлебом

В Крыму спасли лебедя, которого закормили хлебом
Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе специалисты учреждения «Парки столицы» спасли лебедя, который пострадал из-за неправильного питания. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Птицу обнаружили в парке Гагарина на местном пруду. Лебедь находился в критическом состоянии, птица почти не реагировала на внешние раздражители, не могла встать на лапы и едва подавала признаки жизни.

Сотрудники парка срочно перевезли его в Симферопольский зооуголок. Ветеринарное обследование показало, что желудок лебедя полностью забит хлебом, которым его подкармливали туристы. Ветврачи выхаживали животное две недели, сейчас состояние пернатого оценивается как хорошее, угрозы его жизни нет. Спасенного лебедя вернули обратно на пруд.

До этого в Ленобласти гости зоопарка накормили медведя сгущенкой. Инцидент произошел в Токсово, группа молодых людей кинула банку сгущенки в вольер к бурому медведю. Хищник успел попробовать угощение и отравился.

Ранее мужчина накормил белого медведя колбасой в зоопарке Челябинска.

 
