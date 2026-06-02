В СПЧ рассказали, как уберечь россиянок от вебкам-рабства

Попадание россиянок в вебкам-рабство пока не стало массовым явлением, но оно набирает обороты, потому необходимо обсуждать эту проблему, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Она рассказала, как уберечь девушек от подобного способа заработка, в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас профилактикой может быть только знание о том, что такое может быть, чтобы девочки, которые попадали в такие ситуации, понимали, как дальше действовать, чтобы девочки, которые трудоустраиваются, знали, что может быть и такое, и что если их просят сделать то-то и то-то, то, скорее всего, следующим шагом будет как раз шантаж и так далее», — сообщила Меркачева.

До этого сообщалось, что московская вебкам-студия заманивала девушек с помощью несуществующих вакансий. Соискательницы получали предложения о работе в офисе на Лубянском проезде. Им якобы предлагали устроиться на должности: SMM-специалистом, сотрудником отдела кадров или моделью в проект.

После этого девушек фотографировали с паспортом. Затем сразу же предлагали выйти на стажировку, но уже в вебкаме. Таким образом, предположительно, обманули семь девушек.

Ранее работающую под видом фотолаборатории вебкам-студию накрыли в в Екатеринбурге.