Москвичек массово заманивают на обычную вакансию и заставляют снимать одежду перед камерой

Девушек заманивают в вебкам-студию в Москве с помощью вакансий, которые не соответствуют действительности. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, все соискательницы получали предложения о работе в одном из офисов на Лубянском проезде. Им предлагали устроиться SMM-специалистом, сотрудником отдела кадров или моделью в проект. При этом к девушкам были минимальные требования.

«На собеседовании кандидаткам рассказывали уже совсем о другой работе – проведении онлайн-трансляций», – сообщается в публикации.

После этого желающих фотографировали с паспортом. Трудовой договор ни с кем не заключали, но уже предлагали выйти на стажировку. На ней многие понимали, что речь идет о вебкаме. Одной девушке удалось уйти из офиса только после того, как вмешались знакомые.

По данным канала, так офис обманул минимум семь человек. К студии вызвали полицейских.

Ранее вебкам-студию, работавшую под видом фотолаборатории, накрыли в Екатеринбурге.

 
