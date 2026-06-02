Врач назвала главные угрозы неправильных школьных обедов

Современные дети часто употребляют полуфабрикаты, в том числе такие продукты используются для приготовления школьных обедов. Это ультраобработанная пища с обилием соли, насыщенных жиров и трансжиров, а также усилителей вкуса, наносит вред здоровью детей, поэтому их рацион требует корректировки, заявила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

К таким вредным продуктам врач отнесла, в частности, пельмени, наггетсы, пиццу и сосиски, отметив, что они не соответствуют диетологическим стандартам питания растущего организма.

«Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья», ― добавила диетолог.

По ее мнению, сегодня снизился контроль качества блюд, за который раньше отвечали собственные пищеблоки в школах, а аутсорсинг в вопросах питания отразился на вкусовых качествах, в результате чего часто дети предпочитают обходиться выпечкой из буфетов. Это грозит развитием ожирения, сахарного диабета и других заболеваний, предупредила Дианова.

Решением проблемы может стать возвращение к системе собственных пищеблоков и кухонь при школах, считает врач. По ее мнению, это позволит сделать рацион разнообразнее, здоровее. Кроме того, сотрудники смогут учитывать индивидуальные вкусы и потребности детей. Примером такого подхода диетолог назвала систему «шведского стола» в казанских гимназиях.

Также врач призвала исключить из школьного меню полуфабрикаты и выпечку из рафинированной муки, заменив их на овощи, фрукты, крупы, нежирный белок (мясо, рыба, птица, бобовые).

До этого Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания. Предполагается, что переход на модель госкомбинатов позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.

В Госдуме ранее призвали Роспотребнадзор и прокуратуру проверить качество школьного питания.