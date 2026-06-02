Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Врач назвала главные угрозы неправильных школьных обедов

Диетолог Дианова: полуфабрикаты и рафинированные углеводы вредят здоровью детей
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Современные дети часто употребляют полуфабрикаты, в том числе такие продукты используются для приготовления школьных обедов. Это ультраобработанная пища с обилием соли, насыщенных жиров и трансжиров, а также усилителей вкуса, наносит вред здоровью детей, поэтому их рацион требует корректировки, заявила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

К таким вредным продуктам врач отнесла, в частности, пельмени, наггетсы, пиццу и сосиски, отметив, что они не соответствуют диетологическим стандартам питания растущего организма.

«Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья», ― добавила диетолог.

По ее мнению, сегодня снизился контроль качества блюд, за который раньше отвечали собственные пищеблоки в школах, а аутсорсинг в вопросах питания отразился на вкусовых качествах, в результате чего часто дети предпочитают обходиться выпечкой из буфетов. Это грозит развитием ожирения, сахарного диабета и других заболеваний, предупредила Дианова.

Решением проблемы может стать возвращение к системе собственных пищеблоков и кухонь при школах, считает врач. По ее мнению, это позволит сделать рацион разнообразнее, здоровее. Кроме того, сотрудники смогут учитывать индивидуальные вкусы и потребности детей. Примером такого подхода диетолог назвала систему «шведского стола» в казанских гимназиях.

Также врач призвала исключить из школьного меню полуфабрикаты и выпечку из рафинированной муки, заменив их на овощи, фрукты, крупы, нежирный белок (мясо, рыба, птица, бобовые).

До этого Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания. Предполагается, что переход на модель госкомбинатов позволит снизить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и централизованной логистики.

В Госдуме ранее призвали Роспотребнадзор и прокуратуру проверить качество школьного питания.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!