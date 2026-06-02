В Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги

В Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли истощенными и выходили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень»

«Марина Змеева, Шкода Шкотова, Макакий Аполлонский и Никита Карацупа сегодня вернулись домой», — отметили в центре, публикуя видео, на котором ларги выбираются из ящиков на берегу моря и уходят в воду.

В Центре отмечают, что сезон еще не закончился, еще два тюленя, Бести и Канина Собакевич, «дорастают» до выпуска в море.

До этого на Сахалине тюлень забрел в лес и полз, пытаясь найти водоем. Животное обнаружили в 20 километрах от открытой воды, в южной части озера Тунайча. Уточняется, что информация поступила вечером перед непогодой, поэтому спасательную операцию пришлось отложить на три дня. За это время активисты нашли транспорт и после улучшения погоды тюленя отловили и пересадили в переноску. Зверь был недоволен такими действиями людей и активно сопротивлялся.

Ранее в Карелии спасли маленькую нерпу.

 
