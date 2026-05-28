В Карелии спасли маленькую нерпу

Находившиеся на берегу Ладоги туристы спасли маленькую нерпу. Об этом в ВК сообщило сообщество «Спасение тюленей».

Животное обнаружили около поселка Сорола Лахденпохского района в Карелии.

«Прислав нам видео для определения состояния животного и получив наше добро, эти добрые люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге», — говорится в публикации.

В яме нерпа ожидала прибытия автомобиля из Санкт-Петербурга. Нерпу поливали водой из чайника для охлаждения перед транспортировкой.

«Ну а известный вам Сергей с комфортом привез новую пациентку на переднем сиденье в Репино», — добавили в «Фонде друзей балтийской нерпы».

До этого в Ленинградской области спасли годовалого детеныша краснокнижной нерпы. В период с 7 на 8 мая в Приозерском районе на Ладожском озере туристы наткнулись на истощенного годовалого самца ладожской кольчатой нерпы. Шея животного была глубоко порезана рыболовной сетью. Неравнодушные граждане самостоятельно срезали путы и связались со специалистами.

Ранее прохожий спас новорожденную нерпу на Ладожском озере.