В Госдуме предложили оплатить выпускной для школьников из многодетных семей

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной многодетным и малообеспеченным семьям. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующее предложение поступило к главе Минтруда Антону Котякову. Выплата будет распространяться для выпускников 9-х и 11-х классов. Парламентарии считают, что выплата могла бы осуществляться за счет расходов, связанных с выпускным.

Важно, чтобы выплата не заменяла уже действующие меры господдержки, уточняют депутаты. По их мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет многодетных и малоимущих семей. Кроме того, это поддержит детей в момент окончания школьного обучения и снизит риски отказа от участия в выпускном из-за финансовых причин.

С 22 мая в России начал действовать закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохраняют ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Норма будет действовать для всех получателей соцвыплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке.

Ранее в России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.