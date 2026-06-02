Житель Крыма предстанет перед судом за передачу сведений украинской спецслужбе

Жителя Феодосии будут судить за передачу данных СБУ о военном вертолете ВС РФ

Житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре республики Крым.

По данным надзорного ведомства, 45-летний мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, в сентябре 2024 года самостоятельно собрал информацию о передвижении военного вертолета ВС РФ и сфотографировал его.

Следствие установило, что полученные сведения обвиняемый отправил через один из мессенджеров в чат-бот, который использует Служба безопасности Украины (СБУ).

Мужчину задержали сотрудники управления ФСБ России по Крыму и городу Севастополю. Уголовное дело направили для рассмотрения в Верховный суд Республики Крым.

Феодосийцу предъявлено обвинение по статье о государственной измене.

До этого в Тольятти возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. По данным ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ».

Ранее в Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены.