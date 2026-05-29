Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Жителя Тольятти задержали по делу о госизмене

ФСБ: в Тольятти задержан мужчина, работавший на украинские спецслужбы
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Тольятти возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, мужчина передавал украинским спецслужбам данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», среди которых есть военнослужащие. Утверждается, что впоследствии эта информация использовалась для психологического воздействия на читателей канала и членов их семей.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

До этого в Донецке задержали сотрудника медучреждения по подозрению в государственной измене. Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских подразделений в Харцызске и Макеевском муниципальном округе, а также информацию о пациентах, пострадавших от украинских атак. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показала задержание пособников Украины в Новороссийске.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!