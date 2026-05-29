Жителя Тольятти задержали по делу о госизмене

В Тольятти возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, мужчина передавал украинским спецслужбам данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», среди которых есть военнослужащие. Утверждается, что впоследствии эта информация использовалась для психологического воздействия на читателей канала и членов их семей.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

До этого в Донецке задержали сотрудника медучреждения по подозрению в государственной измене. Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских подразделений в Харцызске и Макеевском муниципальном округе, а также информацию о пациентах, пострадавших от украинских атак. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показала задержание пособников Украины в Новороссийске.