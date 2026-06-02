Стало известно, как смартфоны со шпионским ПО попали в руки российских чиновников

Телефоны, в которые иностранные спецслужбы встраивали шпионское программное обеспечение (ПО), вручались служащим в качестве подарков. Об этом сообщил источник «Известий».

Уточняется, что для установки шпионской программы выбирались iPhone последней модели. Предположительно, причастными к этой схеме могут быть Великобритания, США и Канада.

2 июня ФСБ России сообщила о раскрытии схемы зарубежных спецслужб по внедрению шпионских программ в смартфоны российских чиновников. Для получения информации с мобильных устройств, а также прослушивания разговоров и видеоконтроля обстановки они использовали технические возможности «крупных международных IT-корпораций» на Западе. Эта операция зарубежных спецслужб, как отметили в ФСБ, стала одной из «самых масштабных». Отмечается, что такой способ получения данных может быть более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей государственной тайны.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о неправомерным доступе к компьютерной информации, а также о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. На фоне этого ФСБ предостерегла россиян от обсуждения секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них, так как содержание разговоров может стать известно третьим лицам.

Ранее были названы реальные признаки прослушки телефонных звонков.