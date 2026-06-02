«Самая масштабная» операция: ФСБ заявила о прослушке российских чиновников спецслужбами Запада

ФСБ заявила о раскрытии схемы Запада по слежке за чиновниками РФ через телефоны

Иностранные спецслужбы провели масштабную акцию по внедрению шпионских программ в телефоны российских чиновников, заявила ФСБ. По ее данным, с помощью технических возможностей «крупных международных IT-корпораций» на Западе получали информацию с мобильных устройств и прослушивали ведущиеся по ним переговоры. Кроме того, ФСБ опубликовала видео, на котором эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал о взломе iPhone через «невидимое» сообщение в iMessage.

«Вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, направленная на получение чувствительной информации», — заявили в спецслужбе.

По ее информации, иностранные спецслужбы использовали технические возможности «крупных международных IT-корпораций» для скрытого получения информации с мобильных, прослушки ведущихся по ним переговоров и ведения «акустического и видеоконтроля обстановки» вблизи устройства .

Как отметил в видеокомментарии анонимный оперативный сотрудник ФСБ, операция зарубежных спецслужб стала одной из «самых масштабных» . По его словам, на Западе могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей государственной тайны.

Возбуждено уголовное дело о неправомерным доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), а также о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

При этом ФСБ предостерегла россиян от обсуждения секретной информации по «мобильным средствам связи». «Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание Ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий», — подчеркивается в заявлении.

Технология взлома

Кроме того, ФСБ опубликовала видео с рассказом директора глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Игоря Кузнецова о том, как происходит взлом устройств Apple.

По словам эксперта, это делается посредством установки вредоносного ПО через «невидимое» сообщение в программе iMessage, после которого злоумышленники получают на свой сервер аудиозаписи и сообщения пользователя за три дня.

Кузнецов заявил, что эта уязвимость была обнаружена сотрудниками «Лаборатории Касперского» еще в 2023 году в ходе мониторинга корпоративной сети Wi-Fi.

«Наши эксперты обнаружили подозрительную активность. Мы стали смотреть пристально, а что же это за телефоны, и очень сильно удивились, когда обнаружили, что все эти устройства только продукция компании Apple — iPhone», — сказал Кузнецов.

Он также рассказал о том, как проходила атака на смартфон с последующей установкой вредоносных программ.

«Как только сообщение приходило на телефон, это уже была атака. Это была первая ступень очень сложного взлома устройства. Как только сообщение начинало обрабатываться, вредоносная программа уже запускалась на устройстве. Сообщение сразу же удалялось, поэтому мы говорим, что, по сути, оно было невидимым. И затем несколько очень-очень сложных компонентов, то, что называется эксплойты, то есть это специально подготовленный данный код, который обходит все системы защиты, заражали устройство, полностью получая над ним контроль», — объяснил Кузнецов.

Публикации разговоров

В ноябре 2025 года агентство Bloomberg опубликовало стенограммы телефонных разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и Ушакова. Разговоры были датированы 14 и 29 октября, источник записей Bloomberg не указал.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков, в свою очередь, заявил, что часть утечек в СМИ о телефонных переговорах носит фейковый характер, а некоторые сообщения он отказался комментировать, поскольку его разговоры с Уиткоффом являются закрытыми.

Президент Владимир Путин после этого заявил, что публикация подслушанных телефонных разговоров в России считается уголовным преступлением. Он допустил, что подобные материалы могут быть как фейками, так и действительно подслушанными разговорами, однако подчеркнул, что прослушивание запрещено законом.

Позднее, в начале декабря, на тот момент глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о возможности вести прослушку высокопоставленных российских чиновников в Кремле.