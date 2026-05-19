Китай стал самым популярным туристическим направлением у российских зумеров

Самым популярным туристическим направлением у российских зумеров является Китай, обгоняя традиционные курорты и выходя на первое место по спросу среди молодой аудитории. Об этом «Газете.Ru» рассказал тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

Топ-5 самых популярных стран у российских зумеров: Китай, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, Япония.

По словам основателя PrimeTours, Китай впервые стал лидером именно за счет поколения Z.

«Китай сегодня — направление номер один у российских зумеров. Мы видим кратный рост спроса после упрощения въезда — в среднем на 50–100%, а по отдельным продуктам и каналам продаж — еще выше. Это уже не нишевая история, а массовый молодежный тренд», — рассказал Александр Перепёлкин.

Он пояснил, что Китай оказался в точке пересечения ключевых запросов поколения Z.

«Поколение Z очень быстро пресытилось классическим туризмом. Им не интересен формат «отель и пляж». Они ищут эмоции, контраст, ощущение «другого мира». Китай дает это максимально: футуристические мегаполисы, технологии, необычная гастрономия и при этом глубокая культурная база — от медитаций до боевых искусств», — отметил Перепёлкин.

По его словам, философия путешествий у молодежи принципиально отличается от более взрослой аудитории.

«Если взрослые туристы едут в Китай рационально — под экскурсии, бизнес или медицину, — то зумеры едут за опытом. Для них важно прожить страну, почувствовать среду. Это путешествия про самоощущение и идентичность», — говорит тревел-эксперт.

Это отражается и на географии поездок.

«Зумеры выбирают не только классические маршруты. С одной стороны, это мегаполисы — Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чэнду. С другой — резко растет интерес к Шаолиню, горным регионам, ретритам, кунг-фу-турам. Часто это комбинированные поездки: город, природа, практика», — рассказал Перепёлкин.

Ключевую роль в росте популярности Китая играют соцсети.

«До 60–70% интереса у молодежи сегодня формируется через TikTok и короткие видео. Китай — одна из самых «вирусных» стран: неоновые города, технологии, уличная культура. Одно видео может создать поток туристов быстрее любой рекламы», — отметил он.

Дополнительным драйвером стал безвизовый режим.

«После упрощения въезда спрос вырос в диапазоне 50–100%, а в отдельных случаях — до 140%. Для зумеров важна простота: чем меньше барьеров, тем быстрее принимается решение о поездке», — подчеркнул Перепёлкин.

При этом другие страны в топе сохраняют позиции, но уже с другой логикой выбора.

«Таиланд — это lifestyle: острова, вечеринки, digital-nomad-среда. Вьетнам — более «аутентичная» Азия, которая быстро набирает популярность. Япония — про визуальную культуру и эффект полного погружения, но сдерживается ценой. Южная Корея — поп-культура, технологии, «живая версия TikTok»», — говорит тревел-эксперт.

По его словам, Китай сегодня не просто лидирует по спросу, а формирует новую модель туристического поведения.

«Если раньше рынок продавал комфорт, то сейчас — опыт, эмоцию и трансформацию. Китай оказался страной, которая максимально точно попадает в этот запрос. Поэтому он и становится главным направлением у поколения Z», — заключил Перепёлкин.

