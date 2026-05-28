Пассажиры начали кричать и плакать после неудачных посадок в печально известном аэропорту

Пассажиры самолета авиакомпании Avianca начали кричать, молиться и плакать во время посадки в аэропорту Колумбии. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Инцидент произошел во время полета из Боготы в Пасто. Члены экипажа попросили пассажиров «глубоко дышать», пока лайнер будет облетать горный массив и снижаться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Однако приземлению помешал густой туман и ветер.

По данным издания, после двух неудачных заходов на посадку в аэропорту, расположенном в горах Анд, люди на борту разволновались, начали молиться, кто-то плакал и кричал от страха. Некоторых начало рвать. В итоге командир воздушного судна принял решение вернуться в место отправления. Позже в этот день самолет вновь вылетел в Пасто и успешно приземлился.

Аэропорт Антонио Нариньо в Пасто, расположенный на высоте 1800 метров над уровнем моря, печально известен своими сложными условиями. Из-за высоты погода может быстро меняться, а окружающие вершины требуют от пилотов точных маневров. Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной всего 2300 метров.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.

 
