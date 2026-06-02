Эксперт: более половины продукции на российском рынке вейпов – это контрафакт

На российском рынке никотиносодержащих жидкостей для вейпов уровень контрафакта достиг 60%. Во многом это связано с тем, что новые ограничения заставляют недобросовестных предпринимателей уйти в тень, заявила 360.ru исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

По ее мнению, даже запреты на продажу детям сигарет и вейпов не помогают побороть проблему, так как по-прежнему все зависит от решений бизнесменов и продавцов, которых часто не останавливают никакие законы. Например, часто предприниматели переводят продажу опасных товаров в онлайн-формат – в ближайшее время российские законодатели планируют справиться с этим вопросом, отметила Сорочинская.

«С 1 сентября заработает мера досудебной блокировки интернет-ресурсов, которые продают табачную и никотиносодержащую продукцию, — пояснила она. — Это решение уже принято, и теперь, если сайт нарушает закон, то его можно заблокировать сразу. Раньше на это уходило до двух–трех месяцев».

В то же время специалист призвала ради спасения детей от вредных товаров не просто принимать новые законы, но и более тщательно следить за тем, как они исполняются на местах. В том числе важно, чтобы представители розничной торговли соблюдали требования, для чего необходимо проводить проверочные выезды, считает эксперт.

С понедельника, 1 июня, в России вступили в силу поправки, которые вывели из теневого сектора вейпы и электронные сигареты без никотина. Теперь, как и остальные курительные аппараты, их можно продавать только в обычных магазинах.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал полностью запретить производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он обратился к правительству, заявив, что, несмотря на действующий запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы, поэтому нужны другие меры.

Ранее в российском регионе запретили хранение и распространение вейпов.