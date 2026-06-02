Врач назвал болезни, которые обостряются летом

Врач Прокофьев: летом люди с бронхиальной астмой могут столкнуться с обострением
Существуют некоторые заболевания, которые особенно часто обостряются именно в летний сезон. Об этом газете «Известия» сообщил врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

По словам специалиста, в это время года пациенты могут сталкиваться с проблемами, связанными с пищевой токсикоинфекцией.

«Кроме того, лето — крайне неблагоприятный период для людей, страдающих бронхиальной астмой, в том числе аллергического типа. В зоне риска также люди с хроническим обструктивным бронхитом легких (ХОБЛ) и другими пульмонологическими заболеваниями», — предупредил он.

Врач объяснил, что эти пациенты могут столкнуться с обострением, при котором также потребуется наблюдение аллерголога, пульмонолога, иммунолога и терапевта. Эти специалисты скорректируют и подберут требуемые ингаляционные препараты.

Помимо этого, эксперт отметил метеочувствительных людей. В зависимости от особенностей организма они могут испытывать разные состояния, такие как гипертонические кризы, гипотония и пароксизмальная тахикардия.

Врач, нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что дети, пожилые люди и животные сложнее всего переносят сильную жару, поскольку они сильнее чувствуют жажду и быстрее перегреваются. К еще одной группе риска специалист отнесла животных. Питомцам всегда необходим доступ к воде и тени.

Ранее врач предупредил о главных рисках высокого давления.

 
