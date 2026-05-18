Врач предупредил о главных рисках высокого давления

Повышение уровня артериального давления увеличивает риски гипертонического криза, инфаркта, инсульта и поражения органов-мишеней, в числе которых сердце, почки, сосуды, глаза и даже головной мозг. Об этом газете «Известия» сообщил кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Специалист напомнил, что средний показатель нормального артериального давления, принятый во всем мире, составляет «120 на 80». Однако, по его словам, на самом деле единого параметра, подходящего всем людям, нет.

«Например, гипотоники, для которых привычное давление 90 на 60, при среднем показателе будут себя очень плохо чувствовать. Теоретически мы, врачи, берем цифры 120 на 80, но в каждом отдельном случае учитываем индивидуальную норму», — объяснил кардиолог.

Он отметил, что общепринятая норма давления может быть превышена у людей с избыточной массой тела, высоким ростом, а также у тех, кто занят тяжелым физическим трудом. Так, при большом весе нередко увеличиваются объем крови и сопротивление сосудов. Однако пытаться сбивать давление до средних показателей не следует, поскольку такие действия могут обернуться гипоксией, общей слабостью и недостаточностью кровоснабжения.

