Врач рассказала, кто находится в группе особого риска в жару

Дети, пожилые люди и животные сложнее всего переносят высокую температуру — они сильнее чувствует жажду и быстрее перегреваются. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Жара действует на всех по-разному. С точки зрения профилактической медицины существуют группы, которым высокая температура особенно опасна. Во-первых, это дети. У ребенка система терморегуляции еще незрелая. Он перегревается быстрее взрослого и хуже чувствует жажду. Важно: ребенок должен пить воду регулярно, даже если не просит. Ни в коем случае не оставляйте детей в машине, даже на короткое время. Вторая группа — это пожилые люди. С возрастом снижается ощущение жажды и способность сосудов адаптироваться к жаре. Наиболее частые осложнения в жару: падение давления, обмороки, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, обострение хронических неинфекционных заболеваний», — отметила Гузман.

Врач обратила внимание, что жара увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может менять действие лекарств, особенно диуретиков и гипотензивных препаратов.

«В таких случаях необходим контроль давления и достаточное потребление жидкости. Пожилым людям особенно важно избегать выхода на улицу в часы пиковой жары», — подчеркнула Гузман.

К еще одной группе риска врач отнесла домашних животных. Им всегда необходим доступ к воде и тени.

«Каждое лето фиксируются случаи гибели животных от перегрева. Важно помнить, что собаки и кошки почти не потеют; охлаждение происходит через дыхание; закрытая машина на солнце смертельно опасна для животных уже через 10–15 минут», — добавила эксперт.

Чтобы жара не навредил здоровью, Гузман рекомендовала регулярно пить воду, не дожидаясь жажды. Избегать солнца с 11:00 до 16:00, спользовать санскрин, носить светлую свободную одежду.

«Снижайте интенсивность тренировок, не переедайте тяжелую пищу, контролируйте давление и самочувствие. Особое внимание — детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — заключила Гузман.

