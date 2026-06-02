Мошенники обрушили на российских выпускников схемы обмана с ЕГЭ

Мошенники внедрили новую двухэтапную схему обмана, направленную против российских выпускников и связанную со сдачей ЕГЭ. Они навязывают учащимся покупку готовых ответов или предлагают приобрести ускоренные курсы обучения и страховку, рассказал RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

В числе распространенных предложений от аферистов – так называемый «пакет гарантированной страховки», который они продают за 1,5–2 тыс. рублей, обещая, что позднее пришлют человеку персональные ответы по номеру КИМ. Затем за день до экзамена выпускнику сообщают, что ответы прислать не смогут из-за контроля Рособрнадзора, предлагая вместо этого пройти «ускоренные видеокурсы» от составителей бланков.

По другой схеме аферисты обманывают и детей, и родителей, обещая гарантированные ответы за определенную сумму, которую принимают анонимно на карту. После перевода им либо ничего не присылают, либо присылают устаревшие материалы, никак не связанные с реальным ЕГЭ. Более того, мошенники могут начать угрожать пользователю раскрытием факта покупки ответов, вымогая дополнительные суммы за молчание.

Щербаченко подчеркнул, что все предложения купить ответы – это мошенничество, так как реальная утечка данных из экзаменационных бланков исключена, а их разработка и проверка проходят под видеозапись с использованием шифровки.

«Не соглашайтесь на предложение купить ответы на ЕГЭ: это незаконно, вы только потеряете деньги», — подчеркнул эксперт.

До этого он также предупредил, что в последнее время мошенники начали активно выдавать себя за турагентов, от лица которых могут месяцами вести диалоги с жертвами, усыпляя их бдительность. Прежде чем решиться на заключение договора и перевод средств, следует проверить выбранное агентство на достоверность, отметил специалист.

Ранее МВД научило россиян распознавать мошенников по «кодовым» фразам.