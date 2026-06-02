Россиянам рассказали, как не перепутать турагентство с мошенниками

Доцент Щербаченко: мошенники начали выдавать себя за турагентов
Россияне при выборе турагента в интернете рискуют нарваться на мошенников, которые могут месяцами вести диалоги с пользователями, постепенно втираясь к ним в доверие. Прежде чем решиться на заключение договора и перевод средств, следует проверить выбранное агентство по нескольким ключевым пунктам, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

В первую очередь он призвал учитывать, что настоящий турагент не станет брать оплату за услуги переводом на личную карту, свой счёт или номер телефона. Зачисление средств за работу производится строго только на счёт туроператора или по QR-коду, причём при переходе по ссылке нужно изучить наименование платежа и название организации, сравнив их с официальными данными. Без договора настоящий турагент никогда не будет требовать оплаты, подчеркнул эксперт.

«Сначала вы подписываете договор через СМС-код от туроператора или на официальном портале. Только потом — оплата», — пояснил он.

Договор должен содержать всю ключевую информацию, в том числе адрес агентства, контакты и прочие данные, которые можно сверить с опубликованными в открытом доступе. Если собеседник, выдающий себя за турагента, начинает давить и торопить с оплатой, пугая скорому повышением цен, – это мошенник. Настоящий сотрудник спокойно предоставит всю информацию и даст время на принятие решения.

Также эксперт посоветовал изучить дату создания страницы или канала агентства, а также частоту публикации постов – насторожить должны ситуации, когда за один день или за очень короткий промежуток времени выкладываются десятки постов и фото – настоящий турагент ведёт страницу годами, регулярно обновляя посты, а не одномоментно выкладывая десятки публикаций.

Кроме того, если в профиле агентства порядка пяти тысяч подписчиков, но при этом под постами не более двух-трёх лайков и однотипные комментарии – это признаки фейковой страницы, заключил эксперт.

До этого в МВД РФ предупредили, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Они распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат».

Ранее МВД научило россиян распознавать мошенников по «кодовым» фразам.

 
