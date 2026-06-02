Стало известно, куда поедут россияне на праздничные июньские выходные

OneTwoTrip: июньские праздники россияне отметят в Москве, Петербурге и Казани
В июне россиянам предстоят долгие выходные, приуроченные ко Дню России. Большинство жителей, планирующих в это время поездки, хотят отправиться в Санкт-Петербург – такие планы есть у 16,9% туристов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Второе место в рейтинге наиболее популярных в июне направлений заняла Москва, на которую приходится 10,7% бронирований. Далее следуют Нижний Новгород (6,4%) и Казань (6,3%).

Главным открытием текущего сезона аналитики назвали Эстосадок («курорт Красная Поляна»), куда планируют отправиться 4% туристов. Что касается роста спроса по сравнению с прошлым годом, то заметно увеличился у россиян интерес к таким направлениям, как Иваново, Новосибирск, Серпухов, «Эстосадок» и Коломна. А упал спрос на такие города, как Выборг, Сергиев Посад, Воронеж, Рязань и другие.

До этого выяснилось, что почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) хотел бы отправиться в одиночное путешествие за границу. О соло-поездке по России мечтает каждый четвертый (24%). Опрошенные больше всего мечтают отправиться в одиночное путешествие в Китай и Японию – это направление чаще выбирали мужчины. Женщины, в свою очередь, активнее называли Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы в качестве самых желанных направлений для такого путешествия.

