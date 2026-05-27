Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, что россияне едят в дороге

Почти 80% опрошенных россиян покупают для путешествий бургеры и сэндвичи
Shutterstock

Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры (79% опрошенных) и выпечку (78%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

У россиян также популярны фрукты и овощи (61%), снеки и орехи (54%), а также сладости (48%). Из напитков жители страны выбирают воду (82%), чай и кофе (56%), соки (55%) и газированные напитки (53%). Около половины респондентов (51%) предпочитают перекусы, а 14% — готовую еду. Более трети опрошенных (35%) поделились, что им подходит любой формат.

Большинство опрошенных россиян (81%) заранее решают, чем будут питаться в дороге. 64% всегда берут еду с собой. Чаще всего так поступают при поездках на автомобиле (83%) и поезде (77%), а также автобусе (50%) и самолете (23%). Более половины жителей страны (52%) берут минимум еды и потом докупают по пути.

При выборе еды для 49% опрошенных важнее всего удобство (руки и одежда не пачкаются, легко есть). Помимо этого респонденты выделили вкус (17%), сытность (15%), а также сроки и условия хранения (13%).

Большинство опрошенных (78%) покупают еду перед поездкой в магазине у дома. Решение о том, что взять с собой в дорогу, 57% опрошенных принимают по привычке, а 20% — спонтанно. Еще 23% ориентируются на выгодные предложения (акции, скидки и программы лояльности).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, какие десерты любят россияне.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!