Стало известно, что россияне едят в дороге

Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры (79% опрошенных) и выпечку (78%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

У россиян также популярны фрукты и овощи (61%), снеки и орехи (54%), а также сладости (48%). Из напитков жители страны выбирают воду (82%), чай и кофе (56%), соки (55%) и газированные напитки (53%). Около половины респондентов (51%) предпочитают перекусы, а 14% — готовую еду. Более трети опрошенных (35%) поделились, что им подходит любой формат.

Большинство опрошенных россиян (81%) заранее решают, чем будут питаться в дороге. 64% всегда берут еду с собой. Чаще всего так поступают при поездках на автомобиле (83%) и поезде (77%), а также автобусе (50%) и самолете (23%). Более половины жителей страны (52%) берут минимум еды и потом докупают по пути.

При выборе еды для 49% опрошенных важнее всего удобство (руки и одежда не пачкаются, легко есть). Помимо этого респонденты выделили вкус (17%), сытность (15%), а также сроки и условия хранения (13%).

Большинство опрошенных (78%) покупают еду перед поездкой в магазине у дома. Решение о том, что взять с собой в дорогу, 57% опрошенных принимают по привычке, а 20% — спонтанно. Еще 23% ориентируются на выгодные предложения (акции, скидки и программы лояльности).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

