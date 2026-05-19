Россияне мечтают о путешествии в одиночестве

Почти каждый второй опрошенный россиянин хочет поехать один за границу

Почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) хотел бы отправиться в одиночное путешествие за границу. О соло-поездке по России мечтает каждый четвертый (24%). Таковы результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и исследовательской компании «Тибурон» (есть у «Газеты.Ru»).

Опрошенные больше всего мечтают отправиться в одиночное путешествие в Китай и Японию — это направление чаще выбирали мужчины. Женщины, в свою очередь, активнее называли Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы в качестве самых желанных направлений для такого путешествия. Россияне также отмечают, что соло-поездки за границу ассоциируются у них прежде всего с приключениями и возможностью полностью сменить обстановку.

Интерес к одиночным путешествиям за рубеж подтверждает и статистика — по данным сервиса «Островок», в 2026 году спрос на размещение за границей со стороны соло-туристов вырос на 18% год к году. На долю таких путешественников приходится каждое четвертое бронирование в отелях и апартаментах за рубежом (25%).

Среди наиболее востребованных у соло-туристов зарубежных направлений — страны Азии. В 2026 году более 40% бронирований в отелях и апартаментах Индии пришлось на одного туриста, а в Китае — каждое третье бронирование. Аналитики также отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35% год к году, а по отдельным направлениям, например во Вьетнаме, отмечается более чем двукратный рост.

Из числа стран СНГ и ближнего зарубежья высокой популярностью у соло-туристов пользуются Казахстан, Армения, Абхазия и Грузия. В Казахстане более 40% бронирований в 2026 году пришлось на одного туриста, а в Армении — каждое третье. При этом рост числа бронирований со стороны соло-туристов по направлениям ближнего зарубежья в среднем составляет 13% год к году. Также вырос спрос на соло-поездки в Марокко (+79%), Турцию (+14%) и Египет, где каждое третье бронирование приходится на одного путешественника.

По данным исследования, самым желанным российским направлением для соло-путешествий у россиян является Байкал, а также Алтай, Крым, Сочи и Санкт-Петербург. Россияне отмечают, что в этих направлениях их привлекают тишина, природа и возможность уединиться.

Данные «Островка» подтверждают наличие спроса на соло-отдых по России именно в природных локациях. Каждое второе бронирование в Забайкальском крае, республике Саха (Якутия), Оренбургской области туристы совершают для одного человека (более 50%). Также высока доля соло-бронирований в отелях и апартаментах Красноярского и Камчатского края (более 40%), в Пермском и Хабаровском крае, Амурской области и Алтайском крае – каждое третье бронирование.

В целом в десятку самых популярных направлений России по числу бронирований от одиночных туристов в 2026 году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. мужчин и женщин 18–65 лет.

