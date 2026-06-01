Названа пенсия, которая нужна для жизни в крупном городе

Для жизни в крупном российском городе нужна пенсия 40–50 тыс. рублей в 2026 году. Такой уровень особенно важен для Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов, где выше расходы на услуги и ЖКХ. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

«Формально средняя страховая пенсия в России заметно ниже этого уровня. Из-за этого многие пожилые люди вынуждены экономить даже на базовых вещах — продуктах, лекарствах и транспорте — и остро реагируют на рост цен. Даже после индексации пенсия нередко не покрывает реальные потребности пожилых людей. Основная причина в том, что структура расходов пенсионеров отличается от потребительской корзины, по которой рассчитывается официальная инфляция. Быстрее всего для этой категории дорожают лекарства, медицинские услуги, коммунальные платежи и продукты питания», — объяснил Кутьин.

По его словам, индексация часто только частично закрывает рост расходов, но не дает заметного улучшения уровня жизни. Дополнительная нагрузка возникает и из-за помощи семье — многие пенсионеры продолжают поддерживать детей и внуков, особенно если у тех есть ипотека или нестабильные доходы, отметил Кутьин.

Наиболее уязвимыми эксперт назвал одиноких пенсионеров, пожилых людей с хроническими заболеваниями, сельских жителей, а также тех, у кого нет дополнительного дохода или поддержки семьи. Особенно трудно тем, кто получает минимальные социальные выплаты и одновременно много тратит на лечение и коммунальные услуги, подчеркнул экономист.

Он заключил, что именно поэтому разрыв между «средней пенсией» в статистике и реальной жизнью пенсионеров остается заметным. Доходы формально индексируются, но для многих пожилых людей рост цен все равно ощущается как снижение покупательной способности и новая финансовая нагрузка, заключил эксперт.

