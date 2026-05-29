В Госдуме напомнили об изменении графика выплаты пенсий в июне

В июне некоторые россияне получат пенсионные выплаты досрочно в связи с праздником – Днем России, который отмечается 12 июня. Средства перечислят заранее тем, у кого даты выплат приходятся на трехдневные выходные – 12, 13 или 14 июня, сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Длинные выходные затрагивают график как пенсионных, так и прочих социальных выплат. По закону, если дата перечисления выпадает на выходной, то средства должны переводиться в последний рабочий день перед праздниками. При этом все происходит автоматически – никаких заявлений писать не нужно, пояснил депутат.

По словам Говырина, россияне, у которых дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, получат деньги 5 июня, а те, у кого день перечисления выпадает на период с 12 по 14 июня – 11 июня.

«Аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня, — пояснил парламентарий. — Сдвиг составляет от одного до пяти дней, при этом сумма остаётся прежней, изменяется только техническая дата зачисления».

Для россиян, дата выплаты пенсий которым не выпадает на выходной или праздник, график перечисления останется прежним. В целом выплаты производятся в период с 3 по 25 число каждого месяца в зависимости от установленного в регионе режима, заключил парламентарий.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что пенсии некоторых россиян в июне 2026 года вырастут на 30,47% по сравнению с февралем-маем. По его словам, увеличение пенсий в июне 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в мае исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход, пояснил экономист.

