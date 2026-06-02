В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся норовирусом в санатории

РИА: в Барнауле 12 детей, заразившиеся вирусом в санатории, остаются в больнице

Двенадцать детей остаются в больнице в состоянии легкой степени тяжести после заражения вирусом в детском санатории Барнаула. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Алтайского края.

Еще шестеро юных пациентов лечатся амбулаторно. В ведомстве добавили, что новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

Накануне стало известно, что в Барнауле 18 постояльцев краевого детского психоневрологического санатория заразились вирусом. В тот же день пострадавших детей госпитализировали в инфекционное отделение. После этого под контролем управления Роспотребнадзора в санатории должны были приступить к санитарной обработке помещений.

По данному факту СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках уголовного дела будет назначен комплекс необходимых экспертиз с целью установления точного источника инфекции и тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Ранее в Красноярске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кадетский корпус.