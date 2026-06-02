Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Барнауле рассказали о состоянии детей, заразившихся норовирусом в санатории

РИА: в Барнауле 12 детей, заразившиеся вирусом в санатории, остаются в больнице
Евгений Биятов/РИА Новости

Двенадцать детей остаются в больнице в состоянии легкой степени тяжести после заражения вирусом в детском санатории Барнаула. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Алтайского края.

Еще шестеро юных пациентов лечатся амбулаторно. В ведомстве добавили, что новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

Накануне стало известно, что в Барнауле 18 постояльцев краевого детского психоневрологического санатория заразились вирусом. В тот же день пострадавших детей госпитализировали в инфекционное отделение. После этого под контролем управления Роспотребнадзора в санатории должны были приступить к санитарной обработке помещений.

По данному факту СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках уголовного дела будет назначен комплекс необходимых экспертиз с целью установления точного источника инфекции и тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Ранее в Красноярске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кадетский корпус.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!